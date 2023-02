Montenegro: Djukanovic annuncia candidatura per terzo mandato presidenziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attuale presidente del Montenegro, Milo Djukanovic, ha annunciato l'intenzione di candidarsi per un terzo mandato alle elezioni che si terranno il 19 marzo. "Parteciperò alla corsa elettorale con l'intenzione di vincere in modo rapido e convincente", ha detto Djukanovic, a capo del Partito democratico dei socialisti (Dps). "Il Montenegro è totalmente paralizzato sul suo cammino europeo e questa agonia deve essere fermata il prima possibile", ha aggiunto il presidente in carica. La commissione elettorale statale del Montenegro ha già approvato altri due candidati presidenziali: Andrija Mandic del partito Nuova democrazia serba e Draginja Vuksanovic Stankovic del Partito socialdemocratico. (Seb)