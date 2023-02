Trasporti: assessore Roma, orgogliosi per onorificenza Quirinale a dipendente Atac

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma "siamo orgogliosi dell'onorificenza che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha concesso a Simona Fedele, nominata Cavaliere dell'ordine al merito della Repubblica italiana per il suo determinante e coraggioso intervento in difesa di un giovanissimo vittima di bullismo". Lo afferma in una nota l'assessore alla Mobilità di Roma, Eugenio Patanè. "A nome dell'amministrazione capitolina - aggiunge - esprimo gratitudine nei confronti di Simona che con il suo gesto di straordinaria umanità ha dato lustro all'immagine di Atac e alla Capitale e che per questo era stata già premiata lo scorso dicembre in Campidoglio con la medaglia della città". (Com)