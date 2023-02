Pd: oltre 70 seggi allestiti a Frosinone e provincia per voto primarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saranno oltre 70 i seggi domani in Provincia di Frosinone, allestiti nei diversi Comuni, per le primarie del Partito democratico nelle quali si individuerà il nuovo segretario nazionale. Si potrà scegliere tra Elly Schlein e Stefano Bonaccini. Per votare è necessario un documento di identità, la tessera elettorale e, per chi non è iscritto al Pd, un contributo di 2 euro. Possono votare tutte le cittadine e i cittadini della provincia di Frosinone dalle 8:00 alle 20:00. Le postazioni sono consultabili sul sito del Partito democratico. E' quanto si legge in una nota. "Le primarie di domani per la scelta del nuovo segretario del Partito democratico - spiega il segretario provinciale del Pd, Luca Fantini - rappresentano uno straordinario esercizio di democrazia, perché il Pd è l'unico partito dove i cittadini possono scegliere la classe dirigente e l'indirizzo politico per affrontare le sfide del futuro". (segue) (Com)