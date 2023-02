Pd: oltre 70 seggi allestiti a Frosinone e provincia per voto primarie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Partecipare è necessario per esprimere le proprie opinioni, per incidere fattivamente sulla vita politica del Paese, per costruire insieme l'alternativa alle destre e tornare al governo del Paese - aggiunge -. Da domani inizia un nuovo percorso per un Pd che si batta ancora maggiormente sulla centralità del lavoro, per la giustizia sociale, per il contrasto ai cambiamenti climatici, per i diritti civili, per contrastare le disuguaglianze drammaticamente cresciute a causa della pandemia e della crisi economica. La provincia di Frosinone - conclude - ha già risposto in maniera davvero importante ai congressi di circolo delle scorse settimane. Hanno votato oltre 1.800 iscritti, un numero davvero non scontato se si pensa che si sono svolte le convenzioni a una settimana dal termine della campagna elettorale per le regionali, dove seppur all'interno di una sconfitta il Pd a Frosinone ha ottenuto la percentuale più alta di tutto il Lazio". (Com)