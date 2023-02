Cinema: Borgonzoni, impegno costante per tutte le categorie dello spettacolo e audiovisivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario di Stato al ministero della Cultura, Lucia Borgonzoni, è intervenuta sul tema sollevato dall'attore Pierfrancesco Favino al Festival di Berlino dichiarando: "Come sa Vittoria Puccini, presidente Unita, che ho sentito non più tardi di una settimana fa, da parte mia e dei Ministeri competenti, l'impegno perché ai lavoratori dello spettacolo siano garantiti sempre maggiori diritti è massimo. Per i contratti collettivi nazionali però, sia delle troupes che dei doppiatori o delle attrici e degli attori, ricordo - ha sottolineato - che sono materia di relazioni industriali e sindacali e il mio ruolo non può essere che quello di una 'moral suasion' nei confronti delle parti". (segue) (Rin)