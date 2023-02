Cinema: Borgonzoni, impegno costante per tutte le categorie dello spettacolo e audiovisivo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non appena ricevuta la delega al cinema e all'audiovisivo – ha aggiunto Borgonzoni – ho attivato un nuovo ciclo di incontri tematici con gli operatori del settore, incontrando anche Unita. Tra gli argomenti di discussione, l'inserimento senza precedenti di una clausola premiale nella legislazione tax credit, per incentivare l'utilizzo di professionisti italiani nelle produzioni sul nostro territorio. I numerosi 'tavoli' dimostrano, senza timore di smentita, che il confronto costruttivo con il ministero della Cultura è e sarà sempre aperto e mira a sostenere la crescita di tutte le componenti del settore, non lasciando nessuno indietro". "Parallelamente - hja concluso Borgonzoni - il ministero del Lavoro con il sottosegretario Claudio Durigon è impegnato nel potenziare le iniziative che possono agevolare i rinnovi dei contratti collettivi nazionali, come la possibile introduzione di una defiscalizzazione degli stessi rinnovi, così da avere un vero ed effettivo aumento salariale". (Rin)