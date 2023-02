G20: ministro Finanze tedesco Lindner, "deplorevole" che Cina abbia bloccato comunicato su condanna Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze tedesco, Christian Lindner, ha definito "deplorevole" il fatto che la Cina abbia bloccato un comunicato del G20 in cui si esprimeva la condanna per la guerra della Russia contro l'Ucraina. : "Per me era più importante che tutti gli altri aderissero a una chiara posizione del diritto internazionale, del multilateralismo e della fine della guerra" ha dichiarato Lindner, parlando ai giornalisti dopo la riunione dei capi delle Finanze del G20 in India.(Geb)