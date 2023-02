G20: ministri Finanze ribadiscono impegno a rafforzare cooperazione macroeconomica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri delle Finanze e i governatori delle banche centrali del G20, divisi sulla guerra in Ucraina, si sono trovati d’accordo, invece, sulla solidarietà al popolo turco e al popolo siriano, colpiti dal recente terremoto, e sull’impegno a rafforzare la cooperazione per orientare l’economia globale verso un sistema forte e sostenibile e una crescita equilibrata e inclusiva. I delegati, infatti, come si legge nel documento pubblicato dalla presidenza indiana del Gruppo al termine della riunione di Bangalore (in assenza di un comunicato congiunto), hanno rilevato che le prospettive economiche globali sono leggermente migliorate, ma che persistono rischi al ribasso. L’apposito gruppo di lavoro della presidenza indiana che ha il compito di valutare l’evoluzione della congiuntura e di coordinare le politiche (il cosiddetto gruppo “framework”) è stato incaricato di inquadrare gli scenari macroeconomici e in particolare gli impatti sulla sicurezza alimentare ed energetica. (segue) (Inn)