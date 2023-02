Nato: Ungheria, possibile slittamento a fine marzo di ratifica adesione Finlandia e Svezia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ratifica dell'adesione della Finlandia e della Svezia alla Nato da parte del Parlamento dell'Ungheria potrebbe essere nuovamente rinviata. Lo ha affermato Gergely Gulyas, a capo dell’ufficio del premier ungherese Viktor Orban, spiegando che la decisione dell'Assemblea nazionale dovrebbe arrivare a fine marzo. In base al calendario parlamentare, la prossima settimana dovrebbero iniziare i negoziati tra i gruppi parlamentari e il voto potrebbe svolgersi il 6 marzo. Tuttavia, secondo Gulyas, i gruppi hanno bisogno di più tempo per il confronto. "Secondo i metodi di lavoro del parlamento ungherese, l'approvazione richiede circa quattro settimane, il che significa che il parlamento potrebbe votare in merito nella seconda metà di marzo", ha affermato Gulyas. La decisione di ratifica dell'Ungheria è già stata rinviata più volte, dopo che inizialmente era prevista già lo scorso autunno. (Vap)