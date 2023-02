India-Germania: Modi, cooperazione sicurezza e difesa può diventare “pilastro importante” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Modi ha definito positivo l’incontro con la delegazione d’impresa, durante il quale sono stati raggiunti anche alcuni accordi. Il primo ministro ha ricordato anche che l’India e la Germania stanno intensificando la cooperazione per lo sviluppo di Paesi terzi, che hanno rafforzato le relazioni interpersonali con l’accordo sulla migrazione e la mobilità e che l’anno scorso hanno annunciato il partenariato per lo sviluppo verde e sostenibile. Scholz ha sottolineato che circa 1.800 tedesche operano in India, dando lavoro a migliaia di persone, e traendo a loro volta vantaggio dal talento indiano. Inoltre, si è soffermato sul tema dell’accordo di libero scambio tra l’India e l’Unione europea, assicurando il suo impegno per la conclusione. (Inn)