Bielorussia: Lukashenko, sovranità nazionale non è messa in discussione da Mosca

- La sovranità della Bielorussia non è oggetto di discussione e non c'è alcun rischio che venga contestata dalla Russia. Lo ha detto il leader bielorusso Alexander Lukashenkol, ripreso dall'agenzia di stampa statale "Belta". Lukashenko ha respinto come falsi i rapporti secondo cui la Russia avrebbe reso la Bielorussia parte del suo territorio, affermando che la sovranità bielorussa non è contestata da Mosca. "Vogliono dividerci ancora una volta, ecco perché è emerso questo argomento... Siete consapevoli della mia posizione, è immutata: siamo uno stato indipendente e sovrano", ha detto Lukashenko. I due Paesi "hanno le proprie strategie", ha aggiunto. "La strategia della Russia nei confronti della Bielorussia è vivere come fratelli, in pace e amicizia, al 100 per cento", ha detto Lukashenko, assicurando che il presidente russo Vladimir Putin è della stessa opinione. (Rum)