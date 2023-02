Sport: Bonessio (Ev Roma), confronto continuo con cittadini su realizzazione stadio Pietralata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La costruzione del nuovo stadio della Roma "è una partita che dobbiamo giocare prestando estrema attenzione a tutti gli aspetti in gioco e non tralasciando alcun dettaglio. In primis il potenziamento del trasporto pubblico e in particolare della linea della Metro B". Lo afferma in una nota il presidente della commissione Sport di Roma Capitale, Nando Bonessio. "Dopo il sopralluogo che si è svolto nei giorni scorsi con alcuni consiglieri capitolini delle commissioni Sport e Urbanistica finalizzato a conoscere direttamente lo stato dei luoghi per dare un contributivo consapevole e ponderato in vista dell'approvazione in Aula Giulio Cesare dell'interesse pubblico dell'opera, ribadisco l'urgenza di considerare la mobilità pubblica e ciclopedonale uno degli asset strategici e prioritari del nuovo stadio della Roma - aggiunge -. A tal fine è doveroso individuare il giusto mix per non fa ricadere tutto il peso del trasporto su quel quadrante della città". (segue) (Com)