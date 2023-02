Regno Unito: governo donerà tremila biglietti per Eurovision Song Contest a profughi ucraini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico metterà a disposizione dei rifugiati ucraini 3.000 biglietti per l'Eurovision Song Contest di Liverpool. L'edizione 2023 del festival musicale europeo si sarebbe dovuta tenere in Ucraina ma a causa dell'invasione russa non è stato possibile. Il governo del Regno Unito ha annunciato inoltre lo stanziamento di 10 milioni di sterline per l'organizzazione dell'Eurovision a maggio. "L'annuncio di oggi significa che migliaia di biglietti saranno offerti agli sfollati a causa della guerra, in modo che possano prendere parte a uno spettacolo in onore della loro patria, della loro cultura e della loro musica", ha dichiarato la ministra alla Cultura britannica Lucy Frazer. "Come sempre, siamo uniti al popolo ucraino e alla sua lotta per la libertà". (Rel)