Roma: oltre 6,5 milioni per riqualificare caserme dei carabinieri e vigili del fuoco

- Un piano di riqualificazione degli immobili di proprietà di Roma Capitale è il cuore del provvedimento approvato ieri dalla Giunta capitolina. Si parte dalle sedi dei vigili del fuoco e dalle stazioni dei carabinieri affinché luoghi strategici per la sicurezza di tutte e tutti siano adeguati e sicuri. Da qui al 2026 saranno investiti oltre 6,5 milioni di euro del bilancio di Roma Capitale per il rifacimento delle coperture; il ripristino delle facciate; la riparazione o sostituzione degli infissi; la sostituzione degli impianti e la riqualificazione generale degli spazi. Tutte le opere saranno realizzate nel rispetto della sostenibilità ambientale. Lo comunica in una nota il Campidoglio. In particolare, saranno oggetto dell'intervento cinque caserme dei carabinieri a Casal Palocco, San Pietro, Appia Antica ed Eur, e 6 dei Vigili del Fuoco in Prati, Eur, Tuscolano, via Nazionale, Prati e Ostia Lido. (segue) (Com)