Roma: oltre 6,5 milioni per riqualificare caserme dei carabinieri e vigili del fuoco (2)

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Nel corso della Giunta è stato approvato anche il progetto di fattibilità per l'adeguamento tecnologico e funzionale della sede operativa di protezione civile di Roma Capitale con un finanziamento di 2,3 milioni. Inoltre, saranno riqualificati altri edifici di proprietà di Roma Capitale, tra cui la Scuoletta rurale di Torre Maura, un edificio della fine degli anni '20 di particolare valore storico, come memoria della vita delle borgate romane di inizio secolo. "Prosegue il nostro forte impegno per la riqualificazione degli immobili di Roma Capitale. Con un investimento di oltre 6,5 milioni di euro interveniamo su undici luoghi, tra sedi dei vigili del fuoco e caserme dell'arma dei carabinieri, di grande rilevanza strategica per Roma e lo facciamo nel segno della sostenibilità ambientale", spiega il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. (segue) (Com)