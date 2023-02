Regno Unito: governo smentisce possibile coinvolgimento re Carlo in negoziati su protocollo Irlanda del Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico ha smentito le indiscrezioni secondo cui il premier Rishi Sunak vorrebbe coinvolgere re Carlo per far approvare l'accordo sul protocollo dell'Irlanda del Nord. Come riferisce il quotidiano "The Guardian", Downing Street ha evidenziato come sarebbe inappropriato coinvolgere il sovrano in qualcosa "di lontanamente politico". In precedenza erano circolate voci su un possibile incontro tra Carlo III e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Sammy Wilson, il portavoce per la Brexit del Partito democratico unionista (Dup), ha affermato che qualsiasi considerazione di coinvolgere il re è politicamente "ingenua". "Non solo il primo ministro è ingenuo se è quello che aveva intenzione di fare, ma questo è un uso cinico o un abuso della figura del sovrano", ha detto Wilson a "Sky News". Coinvolgere Carlo avrebbe significato "trascinare il re in una questione politica estremamente controversa, non solo in Irlanda del Nord ma anche all'interno del suo stesso partito". (Rel)