India-Germania: innovazione e tecnologia, adottato documento per rafforzamento cooperazione

- L’incontro odierno a Nuova Delhi tra il primo ministro dell’India, Narendra Modi, e il cancelliere della Germania, Olaf Scholz, si è concluso con l’adozione di un documento di visione per rafforzare la cooperazione nell’innovazione e nella tecnologia: un impegno a tutto campo che spazia dalle tecnologie per l’energia pulita alla tecnofinanza all’intelligenza artificiale. Il documento premette che i due Paesi hanno una lunga storia di cooperazione nella ricerca scientifica e nello sviluppo tecnologico, oggetto di un accordo firmato nel 1974, e che oggi è stato concordato di approfondire e ampliare questa cooperazione e di definire una tabella di marcia. L’anno scorso, inoltre, è stata conclusa la partnership per lo sviluppo verde e sostenibile, che contribuisce a fare della Germania uno dei principali partner dell’India per le collaborazioni tecnologiche. I due Paesi hanno anche istituito e cofinanziano il Centro scientifico e tecnologico indo-tedesco (Igstc), che sta conseguendo progressi in aree prioritarie come la produzione avanzata, i sistemi integrati e le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, l’energia sostenibile e l’ambiente, le biotecnologie, le tecnologie per la gestione dell’acqua, la mobilità e le città intelligenti. Inoltre, diversi istituti indiani e tedeschi sono legati da accordi e collaborano a progetti scientifici e circa 35 mila studenti indiani sono iscritti a università tedesche. (segue) (Inn)