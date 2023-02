India-Germania: innovazione e tecnologia, adottato documento per rafforzamento cooperazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il documento mette al primo posto la partnership per l’energia e le tecnologie pulite, tra cui l’idrogeno verde. I punti fondamentali sono la giusta transizione energetica, la sicurezza energetica, la flessibilizzazione del sistema energetico, il massiccio aumento delle energie rinnovabili, le reti verdi e lo stoccaggio, l’efficienza energetica e i sistemi energetici a basse emissioni. La Task force indo-tedesca per l’idrogeno verde, istituita l’anno scorso, lavorerà all’elaborazione di un quadro di riferimento e all’armonizzazione di regole e standard per rafforzare la collaborazione nella produzione, nell’uso, nell’immagazzinamento e nella distribuzione di idrogeno verde. L’obiettivo comune a lungo termine è rendere l‘idrogeno verde economicamente sostenibile. Una lettera d’intenti è stata firmata dal Dipartimento indiano di scienza e tecnologia (Dst) e dall’organizzazione tedesca Fraunhofer-Gesellschaft (FhG): quest’ultima dovrebbe fornire tecnologie ai “cluster” in fase di creazione da parte del Dst. (segue) (Inn)