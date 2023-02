Balneari: Pastorino (Misto), grande pasticcio del governo, necessario intervento Mattarella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intervento del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, "è stato necessario dopo l'ennesimo pasticcio del governo e della maggioranza sul Milleproroghe". Lo dichiara il deputato Luca Pastorino, iscritto al gruppo Misto. "Lo avevo fatto presente già durante l'iter di conversione, denunciando il pressappochismo emerso nei vari passaggi. Ma purtroppo - prosegue - dal centrodestra nessuno ha raccolto l'appello, anche per la compressione dei tempi di confronto. E qui c'è un altro punto da evidenziare: questo monocameralismo di fatto, come viene definito, è una stortura che va corretta. Dietro le parole del capo dello Stato si legge l'auspicio di un ritorno alla centralità del Parlamento, ponendo un freno alla decretazione d'urgenza e alle questioni di fiducia poste a raffica, che finiscono per far nascere provvedimenti monstre, come l'ultimo Milleproroghe appunto. Una situazione aggravata dalle lacerazioni della maggioranza", aggiunge il deputato del gruppo Misto. "Anche sui balneari - conclude Pastorino - c'è stato solo un aumento della confusione. Se l'intento era quello di dare qualche garanzia agli imprenditori del settore, il governo ha ampiamente fallito. Non c'è un solo titolare di stabilimenti che sappia cosa fare a pochi mesi dall'inizio della stagione turistica. Serve un percorso chiaro, non misure spot pensate per fare propaganda". (Rin)