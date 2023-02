Piemonte: Fregolent (Az-Iv), ripartire con infrastrutture e sinergia istituzioni-imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non possiamo permettere che la regione che è stata traino dell'economia italiana per decenni continui la sua lenta caduta. Serve la collaborazione di tutte le parti in campo e un uso strategico delle risorse del Pnrr per far ripartire il Piemonte". Lo dichiara la senatrice torinese Silvia Fregolent, della presidenza del gruppo di Azione- Italia Viva - Renew Europe. "I dati che rivelano che il Pil regionale cresce meno della media nazionale sono allarmanti - prosegue -. La grande vocazione produttiva del Piemonte è stata messa alla prova dagli effetti della guerra, con l'aumento del costo dell'energia e delle materie prime e con il calo delle esportazioni. Ora non possiamo lasciare che questa tendenza diventi strutturale e travolga l'economia della regione.I fondi del Pnrr - sottolinea- sono l'occasione per lo sviluppo infrastrutturale delle reti materiali e immateriali, che sarà centrale per il rilancio dell'economia. È urgente completare quelle opere che da anni i cittadini piemontesi aspettano e che permetterebbero alla regione di essere uno snodo strategico per i corridoi europei: non solo Tav e Terzo Valico, ma anche l'Asti-Cuneo o il tunnel del Tenda". "Il Piemonte ha le risorse e le capacità per ripartire, ma solo la sinergia tra istituzioni, imprese, università e parti sociali potrà creare le condizioni per la crescita. Non servono le contrapposizioni, è il tempo della collaborazione, per il bene di cittadini e imprese", conclude Fregolent. (Rin)