Kuwait: il Paese celebra la giornata nazionale per ricordare i successi degli ultimi 60 anni (2)

- Il Kuwait, da una superficie pari a meno di 18 mila chilometri quadrati, mira a portare avanti la sua “visione” per il 2035, il cui scopo è trasformare il Paese in un centro finanziario e commerciale in grado di attrarre investimenti a livello nazionale e internazionale e in cui il settore privato "guida l'attività economica, alimenta lo spirito di competizione e aumenta l'efficienza produttiva". Uno dei progetti di punta è la città della seta situata sulla costa settentrionale, nella zona di Subbiya. L'area del progetto si estende per oltre 250 chilometri quadrati e il suo completamento dovrebbe richiedere circa 25 anni, con un costo stimato di 86 miliardi di dollari. Una volta completato, il progetto “collocherà il Kuwait sulla mappa economica, degli investimenti e del turismo globale”, riferisce “Asharq al-Awsat”. Secondo la legge di bilancio, le entrate petrolifere del Kuwait dovrebbero superare i 56 miliardi di dollari durante l'anno fiscale 2023-2024, che inizia il primo aprile. Il bilancio del Kuwait per il 2023 prevede un calo delle entrate petrolifere durante il prossimo anno fiscale del 19,5 per cento a 17,16 miliardi di dinari (56,22 miliardi di dollari), rispetto ai 21,32 miliardi di dinari (69,81 miliardi di dollari) nell'anno fiscale in corso, che termina il 31 marzo. Il ministero delle Finanze ha indicato che le entrate petrolifere kuwaitiane costituiscono circa l'88 per cento delle entrate del bilancio generale del Paese previste per il prossimo anno fiscale. (segue) (Res)