Kuwait: il Paese celebra la giornata nazionale per ricordare i successi degli ultimi 60 anni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo l’emirato deve fare i conti con una situazione politica di perdurante instabilità. Alla fine del mese scorso, il principe ereditario, Sheikh Meshal al Ahmad al Sabah, ha ufficialmente accettato le dimissioni del governo presentate dal premier Ahmad Nawaf al Ahmad al Sabah e dai ministri, dopo circa cento giorni dall'entrata in carica dell’esecutivo, che aveva prestato giuramento davanti all'erede al trono il 17 ottobre scorso. Secondo alcuni media, la crisi tra governo e Assemblea nazionale ha avuto inizio il 10 gennaio, quando il governo si è ritirato da una sessione parlamentare a causa di divergenze su una proposta riguardante la concessione di prestiti ai cittadini. Al governo è stato chiesto, nello specifico, di acquistare diversi miliardi di dinari kuwaitiani di prestiti al consumo e personali dei cittadini, ma l’esecutivo ha ritenuto il costo, pari all’incirca a 46 miliardi di dollari secondo le sue stime, troppo elevato. Al momento, il Paese risulta essere ancora privo di un governo dai pieni poteri, ma, nei giorni scorsi, il principe ereditario ha fatto sapere di aver avviato consultazioni per la formazione di una nuova squadra governativa. Ad ogni modo, negli ultimi due decenni sono state diverse le crisi tra il parlamento e il governo in Kuwait che hanno portato l’emiro a sciogliere il parlamento più di dieci volte. (Res)