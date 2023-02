Balneari: Turco (M5s), a rischio 19 miliardi del Pnrr, governo riferisca in Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le riserve espresse dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in sede di promulgazione del Milleproroghe "certificano ancora una volta l'incapacità del governo Meloni a tutelare gli interessi degli italiani". Lo afferma il senatore Mario Turco del M5s, che aggiunge: "Il governo adesso sarà costretto a fare retromarcia sull'entrata in vigore di una riforma approvata solo nel 2022. Il provvedimento finisce così per creare nuova incertezza nel settore balneare solo per interessi elettorali e di propaganda". "La misura scellerata di sospendere le gare sul rilascio delle concessioni mette a rischio la prossima tranche da 19 miliardi del Pnrr. Infatti – spiega il vicepresidente M5s – è slittato a fine marzo anche il via libera della Commissione europea alla terza tranche chiesta dall'Italia alla fine dello scorso anno. Anziché i soliti due mesi, Bruxelles ha comunicato di voler prolungare a tre mesi la valutazione del dossier di Roma in merito alla documentazione sul raggiungimento dei 55 obiettivi". (segue) (Rin)