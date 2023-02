India-Germania: firmati accordi intergovernativi e d’impresa, focus su idrogeno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda gli accordi imprenditoriali, il Comitato Asia Pacifico delle imprese tedesche (Apa) ha annunciato che terrà la sua Conferenza Asia Pacifico (Apk) in India nel 2024. Un protocollo d’intesa è stato siglato da Skill Council of Green Jobs (Scgj) – il consiglio per le competenze “verdi” promosso dal ministero dell’Energia nuova e rinnovabile indiano e dalla Confederazione dell’industria indiana (Cii) – e la Bundesverband Solarwirtschaft, l’associazione che raggruppa le aziende tedesche del settore dell’energia solare. L’ultimo accordo è quello tra la compagnia tedesca Sfc Energy, e l’indiana Fc TecNrgy, specializzate nelle celle a combustibile, per la costituzione della sussidiaria indiana di Sfc e lo scambio di partecipazioni. (Inn)