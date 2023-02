Russia: ministero Esteri, Svizzera non è neutrale e non può ospitare negoziati con Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Svizzera ha perso il suo status neutrale e non può fungere da piattaforma per i negoziati tra Russia e Ucraina. Lo ha affermato oggi la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, dopo che il governo elvetico ha lanciato la proposta di ospitare trattative di pace. "Rileviamo che la Svizzera, aderendo alle illegali sanzioni unilaterali anti-russe imposte dall'Occidente, a nostro avviso, non è più uno Stato neutrale e non può svolgere un ruolo di mediazione nella risoluzione della crisi ucraina, compreso mettere a disposizione la propria piattaforma", ha detto Zakharova. (Rum)