Roma: neonata di 4 mesi muore dopo malore a Capena, accertamenti in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ morta a causa di un malore una bambina di quattro mesi, in un appartamento di Capena, Comune a nord di Roma nei pressi di Fiano Romano. La madre, una nigeriana di 31 anni, si era recata con la bambina a casa di una connazionale, in via Morlupo. La bambina, che soffriva dalla nascita di problemi respiratori, è morta dopo aver accusato un malore. Sul posto i soccorsi con un’ambulanza, chiamata dalla madre, e i carabinieri della Stazione Capena e del Nucleo operativo radiomobile di Monterotondo, allertati dal 112. Il corpo della neonata è stato portato all’Istituto di medicina legale di Torpignattara Vergata per l’autopsia. Accertamenti sono in corso per chiarire le dinamiche della morte. (Rer)