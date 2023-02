India-Germania: presidente Murmu riceve cancelliere Scholz, apprezzamento per sostegno allo sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Repubblica dell’India, Droupadi Murmu, ha ricevuto oggi a Rashtrapati Bhavan, la residenza presidenziale, il cancelliere della Germania, Olaf Scholz, in visita a Nuova Delhi. Lo riferisce un comunicato dell’ufficio di presidenza. Murmu, si legge nella nota, ha sottolineato che i due Paesi hanno una relazione di lunga data, sostenuta dai valori comuni e obiettivi condivisi, e ha riconosciuto che la cooperazione indo-tedesca “ha svolto un ruolo importante nel percorso di sviluppo dell’India”. La presidente ha sottolineato che la Germania è il secondo partner di sviluppo, il primo partner commerciale in Europa e tra i principali investitori in India. Inoltre, ha ricordato i legami nell’istruzione, nella cultura, nella scienza e nella ricerca. I due Paesi, ha concluso Murmu, “possono svolgere un ruolo importante nell’affrontare nuove ed emergenti sfide globali”.(Inn)