Spagna-Regno Unito: incontro tra ministri Esteri, al centro Ucraina e questione di Gibilterra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri spagnolo, Jose Manuel Albares, ha avuto "un dialogo produttivo" con l'omologo britannico James Cleverly, nel contesto della riunione dell'Assemblea generale dell'Onu. Al centro del confronto, come ha scritto Albares su Twitter, "l'unità internazionale contro la guerra in Ucraina e la pace". "Abbiamo affrontato le relazioni tra Spagna e Regno Unito" e la volontà di Madrid di raggiungere "un accordo in relazione a Gibilterra" che sia di beneficio a tutte le parti coinvolte. (Spm)