Sport: assessore Roma, nel fine settimana oltre 70 mila tifosi di rugby e pallavolo in città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con oltre 70 mila tifosi in città in questo weekend "Roma si conferma Capitale dei grandi eventi sportivi". Lo afferma in una nota l'assessore capitolino allo Sport, Alessandro Onorato. "L’unica in Italia, e tra le poche in Europa, che ha la capacità organizzativa, le strutture e l’esperienza per ospitare contemporaneamente e al meglio due appuntamenti di assoluto livello internazionale quali il 6 Nazioni di rugby e la Final Four della Coppa Italia di volley maschile. Occasioni - prosegue - che per gli appassionati valgono da sole un viaggio a Roma e che generano ricadute positive sull’economia turistica, sull’indotto e sull’occupazione. Contribuendo a destagionalizzare gli arrivi e a sostenere il settore nei periodi di minori presenze". (segue) (Com)