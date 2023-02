Ue: decimo pacchetto di sanzioni, colpito settore tecnologico e militare russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Importazione ed esportazione di tecnologia critica e beni a uso duplice, emittenti che diffondono propaganda russa, energia, infrastrutture critiche e banche. Sono i principali elementi del decimo pacchetto di sanzioni deciso dall'Unione europea contro la Russia, annunciato oggi dalle autorità di Bruxelles. Come si legge in un comunicato del Consiglio europeo, "nella triste commemorazione di un anno dall'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte della Russia", l'adozione del decimo pacchetto di ulteriori misure restrittive "danno un altro giro di vite al governo della Federazione Russa e ai responsabili della continua guerra di aggressione della Russia". La decisione odierna "impone ulteriori divieti di esportazione di tecnologia critica e beni industriali, come elettronica, veicoli specializzati, parti di macchine, pezzi di ricambio per camion e motori a reazione, nonché beni per il settore edile che possono essere destinati all'esercito russo, come antenne o gru". L'elenco degli articoli soggetti a restrizioni che potrebbero contribuire al potenziamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia includerà ora ulteriori nuovi componenti elettronici che verranno utilizzati nei sistemi d'arma russi recuperati sul campo di battaglia, tra cui droni, missili, elicotteri, oltre a specifici oggetti rari materiali terrestri, circuiti integrati elettronici e termocamere. "Nel mirino anche i beni a duplice uso. La decisione odierna amplia l'elenco delle entità che sostengono direttamente il complesso militare e industriale della Russia nella sua guerra di aggressione di ulteriori 96 entità, imponendo loro restrizioni all'esportazione più severe. Per la prima volta in assoluto, questo elenco includerà sette entità iraniane che producono veicoli aerei militari senza pilota, che sono stati utilizzati dall'esercito russo nella sua guerra di aggressione, anche contro le infrastrutture civili", si legge nella nota. (segue) (Beb)