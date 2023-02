Ue: decimo pacchetto di sanzioni, colpito settore tecnologico e militare russo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, il Consiglio ha deciso di vietare il transito attraverso la Russia di beni e tecnologie a duplice uso esportati dall'Ue, al fine di evitare l'elusione. Infine, vengono imposte ulteriori restrizioni alle importazioni di merci che generano entrate significative per la Russia, come l'asfalto e la gomma sintetica. Al fine di affrontare "la sistematica campagna internazionale di disinformazione e manipolazione delle informazioni della Federazione Russa volta a destabilizzare i paesi vicini, l'Ue e i suoi Stati membri, il Consiglio ha avviato il processo per sospendere le licenze di trasmissione di due ulteriori media: RT Arabic e Sputnik in arabo. Questi sbocchi sono sotto il controllo permanente diretto o indiretto della leadership della Federazione Russa e sono stati utilizzati da quest'ultima per le sue continue e concertate azioni di disinformazione e propaganda di guerra, che legittimano l'aggressione della Russia e minano il sostegno all'Ucraina. In linea con la Carta dei diritti fondamentali, queste misure non impediranno a tali media e al loro personale di svolgere attività nell'Ue diverse dalla radiodiffusione, come ad esempio ricerche e interviste". (segue) (Beb)