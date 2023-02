Ue: decimo pacchetto di sanzioni, colpito settore tecnologico e militare russo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione odierna limita poi "la possibilità per i cittadini russi di ricoprire qualsiasi posizione negli organi direttivi delle infrastrutture e delle entità critiche dell'Ue, in quanto l'influenza della Russia in tali organismi potrebbe comprometterne il buon funzionamento e, in ultima analisi, costituire un pericolo per la fornitura di servizi essenziali ai cittadini europei". Sul tema dell'energia, il Consiglio ha introdotto il divieto di fornire capacità di stoccaggio del gas (con l'esclusione della parte degli impianti di Gnl) ai cittadini russi, al fine di tutelare la sicurezza dell'approvvigionamento di gas nell'Ue ed evitare che la Russia usi come arma il suo approvvigionamento di gas e rischi di mercato manipolazione. Al fine di garantire l'efficacia dei divieti di congelamento dei beni, il Consiglio ha deciso inoltre di introdurre obblighi di comunicazione più dettagliati sui fondi e le risorse economiche "appartenenti a persone ed entità elencate che sono state congelate o sono state oggetto di qualsiasi spostamento poco prima dell'inserimento nell'elenco. Il Consiglio ha inoltre introdotto nuovi obblighi di comunicazione agli Stati membri e alla Commissione in merito alle riserve immobilizzate e alle attività della Banca centrale russa. Inoltre, gli operatori aerei dovranno notificare i voli non di linea alle loro autorità nazionali competenti, che poi informeranno gli altri Stati membri". (segue) (Beb)