Ue: decimo pacchetto di sanzioni, colpito settore tecnologico e militare russo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre alle sanzioni economiche, "il Consiglio ha deciso di inserire nell'elenco un numero significativo di ulteriori persone ed entità. Tre banche russe sono state aggiunte all'elenco dei soggetti soggetti al congelamento dei beni e al divieto di mettere a disposizione fondi e risorse economiche". L'Unione europea, conclude il comunicato, "sosterrà l'Ucraina con un fermo sostegno per tutto il tempo necessario e rimane ferma nel suo sostegno alla sovranità e all'integrità territoriale" di Kiev. Come ha spiegato l'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza Ue, Josep Borrell, il Cremlino "sta intensificando questa aggressione illegale, trasformando in armi l'inverno, il cibo e la fame. La Russia continua a mostrare il suo volto disumano con il brutale terrore missilistico contro obiettivi civili. Il decimo pacchetto di sanzioni di oggi prende di mira coloro che sono determinanti nella continuazione di questa guerra brutale. Stiamo adottando ulteriori misure, affrontando il settore bancario, l'accesso alla tecnologia a duplice uso e alle tecnologie avanzate. Continueremo ad aumentare la pressione sulla Russia - e lo faremo per tutto il tempo necessario, fino a quando l'Ucraina non sarà liberata dalla brutale aggressione russa". (Beb)