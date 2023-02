Costanzo: centinaia alla camera ardente in Campidoglio, corone di fiori da Roma e Regione Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Girasoli e rose rosse, come i colori della Capitale, circondano il feretro di Maurizio Costanzo nella camera ardente allestita in Campidoglio a Roma. A destra una corona di rose bianche con un fiocco blu da parte della Regione Lazio. Tutto intorno fiori e piante colorate circondano la bara adagiata su un tappeto rosso. Da questa mattina alle 10:00 le porte della Sala della Protomoteca sono aperte per accogliere parenti e affezionati del giornalista e conduttore televisivo morto ieri a 84 anni. Fuori dalla Sala in centinaia sono in fila, tra ammiratori e affezionati, per portare l’ultimo saluto al famoso conduttore italiano. Gli ingressi sono cadenzati per evitare grossi assembramenti. (segue) (Rer)