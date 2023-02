Azerbaigian-Vaticano: ambasciatore Mukhtarov a "Nova", rafforzeremo le relazioni puntando sul multiculturalismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rafforzare ulteriormente le relazioni tra l'Azerbaigian e la Santa Sede anche grazie alla promozione di progetti in ambito storico-culturale. È questo l'obiettivo dell'ambasciatore dell'Azerbaigian presso la Santa Sede, Ilgar Mukhtarov, intervistato da "Agenzia Nova" a margine della conferenza "L'importanza della giustizia per la riconciliazione e il peace-building 31 anni dopo la tragedia di Khojaly", svoltasi nei giorni scorsi presso il Senato della Repubblica, a Roma. Mukhtarov ha presentato le sue credenziali presso il Vaticano il 14 gennaio scorso, ripercorrendo il processo che ha portato all'istituzione della sede diplomatica. "Un decreto del capo di Stato azerbaigiano Ilham Aliyev ha stabilito nel 2021 l'apertura di un'ambasciata residenziale presso la Santa Sede, un passo importante nelle relazioni tra Baku e il Vaticano che tuttavia s'inserisce in un contesto di rapporti già molto buoni, che vedono coinvolti settori quali il dialogo politico, la tutela del patrimonio culturale, scienza ed istruzione", ha dichiarato l'ambasciatore. Le relazioni bilaterali sono state allacciate il 23 maggio 1992 e "hanno beneficiato di un grande contributo dalle visite effettuate nel corso degli anni dai presidenti Heydar Aliyev e Ilham Aliyev alla Santa Sede, così come quelle condotte da papa Giovanni Paolo II e papa Francesco in Azerbaigian", ha evidenziato. Un ruolo fondamentale in questo senso è ricoperto anche dal Primo Vicepresidente della Repubblica dell'Azerbaigian, Presidente della Fondazione Heydar Aliyev, Mehriban Aliyeva, che molte visite ha compiuto presso la Santa Sede. "Sono molto felice del mio incarico e farò il possibile per rafforzare ulteriormente questi rapporti, avviare nuovi progetti in ambito storico-culturale e permettere che alcuni elementi di forza del Paese, come il suo multiculturalismo, siano conosciuti sempre di più", ha aggiunto Mukhtarov. (segue) (Res)