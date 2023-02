Azerbaigian-Vaticano: ambasciatore Mukhtarov a "Nova", rafforzeremo le relazioni puntando sul multiculturalismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore ha dedicato ampia attenzione alla tragedia di Khojaly, giunta quest'anno al suo 31mo anniversario. La cittadina, situata nel sud-ovest dell'Azerbaigian, è stata protagonista di "un genocidio riconosciuto da diversi Paesi a livello internazionale, ma è necessario continuare a lavorare duramente affinché tragedie simili non si ripetano in futuro", ha dichiarato Mukhtarov, ricordando le vittime della strage perpetrata dalle forze armate dell'Armenia tra il 25 e il 26 febbraio 1992, nell'ambito della prima guerra del Karabakh con l'Azerbaigian. In virtù della sua posizione strategica, Khojaly è stata infatti uno dei principali bersagli delle milizie armene appoggiate dall'Unione Sovietica, che nella notte sferrarono un attacco dalla portata devastante contro la cittadina, popolata completamente da azerbaigiani. L'offensiva si concluse con la morte di 613 persone - incluse donne, anziani e bambini - e 1.275 ostaggi, mentre il destino di altre 150 persone rimane tuttora sconosciuto. "Il genocidio di Khojaly rimane avvolto dal silenzio, complice anche il blocco o lo stravolgimento della vicenda da parte dei media armeni. Ciononostante, numerosi Paesi lo hanno riconosciuto apertamente come tale", ha spiegato l'ambasciatore, facendo riferimento alle risoluzioni e dichiarazioni di condanna adottate dagli organi legislativi di oltre 20 Stati. Oltre, tra gli altri, a Bosnia ed Erzegovina, Scozia (UK), Messico, Colombia, Repubblica Ceca e 24 Stati federali Usa, a parlare di "genocidio è stata anche Human Rights Watch (Hrw) assieme ad altre organizzazioni internazionali. È tuttavia necessario continuare a lavorare duramente per tenere vivo il ricordo in seno alla comunità internazionale, affinché tragedie simili non si ripetano in futuro in qualche altra parte del mondo", ha evidenziato l'ambasciatore. (segue) (Res)