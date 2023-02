Azerbaigian-Vaticano: ambasciatore Mukhtarov a "Nova", rafforzeremo le relazioni puntando sul multiculturalismo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le tensioni tra Baku ed Erevan hanno raggiunto nuovi picchi dopo le denunce sul presunto blocco del "Corridoio di Lachin", una strada di montagna che collega l'Armenia con la regione del Karabakh. "L'Armenia mente quando accusa l'Azerbaigian di avere bloccato unilateralmente il passaggio. È una notizia falsa alimentata dalle lobby e dalla stampa di Erevan sulla base di nessuna evidenza. La strada è attraversata quotidianamente da decine di veicoli in entrambe le direzioni", ha chiarito l'ambasciatore, ricordando che il passaggio era stato istituito "specificamente e unicamente per scopi umanitari" con la dichiarazione trilaterale adottata da Russia, Armenia e Azerbaigian nel 2020. "Ciononostante, gli armeni hanno iniziato ad usare questa strada per trasferire, sino ad oggi, circa 10 mila militari in Karabakh, che tuttora non hanno abbandonato la regione. Il trasporto di armi dimostra che non si sono serviti della strada per scopi umanitari, come previsto dalla dichiarazione. Le autorità dell'Azerbaigian non consentono il passaggio di sistemi d'arma, ma la strada resta aperta al transito del personale umanitario, tra cui quello della Croce rossa internazionale e dei corpi di pace russi, nessuno ferma i loro veicoli. Se si verificano blocchi dei mezzi, è esclusivamente per accertarsi che non abbiano scopi militari", ha chiarito Mukhtarov. (segue) (Res)