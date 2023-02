Azerbaigian-Vaticano: ambasciatore Mukhtarov a "Nova", rafforzeremo le relazioni puntando sul multiculturalismo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore si è anche espresso sul recente dispiegamento di una missione civile dell'Unione europea (Euma) sul lato armeno del confine con l'Azerbaigian, iniziativa intrapresa per stabilizzare le relazioni tra Baku ed Erevan e "costruire la sicurezza umana nelle aree colpite dal conflitto", stando a quanto riferito dall'Alto rappresentante Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell. "La missione dell'Unione europea è una questione che riguarda l'Armenia, ma chiaramente anche l'Azerbaigian garantisce la protezione dei cittadini nei suoi territori. Siamo un Paese indipendente, che è in grado di prendersi cura della popolazione e della nazione. In Azerbaigian, tutte le minoranze vivono in pace, così come le diverse comunità religiose. L'Armenia, a volte, parla di conflitti interreligiosi, ma tutti sono consapevoli che le loro parole non rispecchiano la realtà dei fatti. Abbiamo delle responsabilità nei confronti dei nostri cittadini, tuteliamo la loro sicurezza e i loro diritti ai sensi della Costituzione", ha concluso Mukhtarov. (Res)