Libano: arrestato in Romania un imprenditore libanese accusato di finanziare Hezbollah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’imprenditore libanese Mohammad Ibrahim Bazzi, incluso nella lista del dipartimento del Tesoro degli Usa dei terroristi a livello globale, è stato arrestato in Romania con l'accusa di evasione di sanzioni e riciclaggio di denaro. Lo riferisce l’emittente televisiva libanese “Lbci” secondo cui Bazzi avrebbe impiegato la sua vasta rete di affari per finanziare ed eludere le sanzioni statunitensi imposte contro il gruppo libanese filoiraniano Hezbollah. Bazzi era stato classificato come terrorista dagli Stati Uniti nel 2018, dopo essere stato incluso nelle indagini dell’operazione Cassandra, avviata dall’Amministrazione antidroga (Dea, Drug Enforcement Administration) per indagare sui crimini commessi da Hezbollah, tra cui traffico di droga e riciclaggio di denaro. L'operazione era stata avviata nel 2008 ed è proseguita fino al 2015, portando all'arresto e al processo di numerose persone coinvolte nella rete del gruppo sciita. Anche cinque società legate a Bazzi sono state poi incluse nella lista, tra cui il gruppo belga di servizi energetici Global Trading Group NV, la compagnia petrolifera del Gambia Euro African Group LTD, e tre società con sede in Libano. (segue) (Lib)