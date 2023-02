Libano: arrestato in Romania un imprenditore libanese accusato di finanziare Hezbollah (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l’organizzazione Counter Extremism Project, l’imprenditore libanese ha raccolto fondi destinati a Hezbollah da milioni di dollari attraverso le sue attività commerciali in Belgio, Libano, Iraq e Africa occidentale e avrebbe istituito una rete di società di comodo per nascondere l'origine dei fondi e i suoi rapporti con Hezbollah, a cui avrebbe fornito anche armi e munizioni. L’uomo ha inoltre collaborato con Abdallah Safi al Din, rappresentante di Hezbollah in Iran, e con la Banca centrale iraniana per facilitare i trasferimenti bancari tra Iran e Libano. Non da ultimo, secondo il Tesoro degli Stati Uniti, Bazzi è uno "stretto collaboratore" di Yahya Jammeh, l'ex presidente del Gambia sanzionato dagli Usa nel dicembre 2017 per violazioni dei diritti umani e riciclaggio di denaro. Le accuse contro l’imprenditore libanese comportano una pena massima di 20 anni di carcere per ogni accusa di riciclaggio di denaro e fino a dieci anni per violazione delle sanzioni statunitensi. Le autorità statunitensi lavoreranno con le loro controparti romene per consegnare Bazzi alla giustizia, riferisce “Lbci”. (Lib)