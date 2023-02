G20: Giorgetti, Italia ha posto basi su molti punti ma Ucraina e clima dividono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A conclusione del G20 a Bangaluru "c’è sempre la soddisfazione della positiva eredità del G20 italiano con la definizione delle linee di fondo su molti punti. Penso alla tassazione internazionale, dai due pilastri - diritto di tassazione e la tassa minima globale - al piano per la protezione della salute”. Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, a margine delle conclusioni del G20. “Per il resto, le contorsioni sull’Ucraina e soprattutto la sfida climatica complicano e aumentano le divergenze. La sicurezza energetica e l’insicurezza alimentare stanno spaccando il mondo in due. La corsa alla transizione energetica non solo divide - ha spiegato - ma con l’aggiunta del controllo delle materie prime critiche sta provocando una frattura anche sul fronte occidentale tra Usa ed Europa, a sua volta molto frammentata. La sfida della transizione green invece di avere una risposta globale sta creando divergenze e spaccature a tutti i livelli”, ha concluso Giorgetti. (Rin)