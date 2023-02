India-Germania: Modi, cooperazione sicurezza e difesa può diventare “pilastro importante”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cooperazione in materia di sicurezza e difesa può diventare “un pilastro importante” del partenariato strategico tra l’India e la Germania, che già collaborano nella lotta contro il terrorismo. Lo ha dichiarato alla stampa il primo ministro indiano, Narendra Modi, in occasione dell’incontro odierno col cancelliere tedesco, Olaf Scholz, in visita a Nuova Delhi. Il premier ha sottolineato che i due Paesi hanno legami forti, basati su “valori democratici condivisi”, su una “profonda comprensione dei rispettivi interessi” e sugli scambi culturali ed economici. La Germania, ha ricordato il leader di Nuova Delhi, oltre a essere il principale partner commerciale in Europa, è una fonte importante di investimenti per l’India, dove “si stanno aprendo nuove opportunità in tutti i settori”. (segue) (Inn)