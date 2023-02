Ucraina: Modi, “India pronta a contribuire a processo di pace”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’India “è pronta a contribuire a qualsiasi processo di pace” tra Russia e Ucraina. Lo ha dichiarato alla stampa il primo ministro indiano, Narendra Modi, dopo l’incontro odierno col cancelliere della Germania, Olaf Scholz, in visita a Nuova Delhi. Il colloquio, oltre alle relazioni bilaterali, ha toccato questioni regionali e globali, tra cui l’impatto economico del conflitto, “particolarmente negativo” per il Paesi in via di sviluppo, ha evidenziato il premier indiano. Scholz ha affermato che è necessario far sì che “i Paesi in Asia, Africa e America non siano colpiti in modo forte e negativo dalla terribile guerra di aggressione”, sottolineando che l’aggressione è all’origine dei problemi e che nessuno può cambiare i confini con l’uso della violenza. Modi ha definito la distruzione e le perdite in corso una “catastrofe” e ha ricordato che fin dall’inizio Nuova Delhi ha insistito per risolvere la controversia “attraverso il dialogo e la diplomazia” e che lo sta ripetendo anche durante la sua presidenza del G20. Il primo ministro dell’India, inoltre, ha riferito che è stato ribadito il consenso sulla necessità di riformare le istituzioni multilaterali, compreso il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.(Inn)