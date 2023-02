Cospito: Trancassini (Fd'I), sentenza va rispettata, ora responsabilità da tutte forze politiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sentenza della Suprema Corte, che ha deciso che Cospito deve rimanere al 41 bis, "non può che essere rispettata. I giudici hanno confermato la linea più volte espressa da Fratelli d'Italia". Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Paolo Trancassini, in una nota. "Lo Stato non si è piegato e non si piegherà di fronte alle continue minacce e ai continui episodi di violenza esplosi in queste settimane - sottolinea -. Questo deve essere il momento della responsabilità della politica: per questo auspico che tutte le forze politiche prendano atto della sentenza e dimostrino maturità condannando all’unanimità violenze e minacce inaccettabili. Noi continueremo a difendere le istituzioni democratiche dalle violenze, dai ricatti dei criminali, dei mafiosi e dei terroristi senza alcuna indulgenza e senza farci intimorire”, conclude Trancassini. (Rin)