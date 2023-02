Trasporti: Zorzan (Atac), fieri di Simona Fedele, conducente che ha aiutato vittima bullismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di amministrazione e il direttore generale di Atac, Alberto Zorzan, hanno appreso con soddisfazione la notizia della decisione del Quirinale di concedere una onorificenza a Simona Fedele, la conducente che si è distinta per aver aiutato un minore vittima di bullismo mentre si trovava sul bus. Lo comunica in una nota Atac. "Siamo fieri del comportamento dei dipendenti come Simona", spiega il direttore generale di Atac, Alberto Zorzan. "L'onorificenza concessa alla nostra conducente è un riconoscimento importante per Simona e per tutta l'Atac - aggiunge - che ha il privilegio di avere lavoratori come lei che operano con dedizione e professionalità". (Com)