Firenze: Calenda, fasciocomunisti e cori schifosi, solidarietà a Meloni

19 luglio 2021

- "Fasciocomunisti. Che schifo di cori. Vergogna. Non siete diversi da Casapound e Forza Nuova. Solidarietà a Giorgia Meloni". Lo scrive su Twitter il leader di Azione, Carlo Calenda, postando il video di una manifestazione antifascista a Firenze con i cori 'Meloni fascista, sei la prima della lista', 'Viva le foibe, il compagno Tito ce l'ha insegnato, ogni fascista preso va infoibato', si sente. "Siamo sempre lì, bloccati in un passato che non ci consente di sentirci parte di una comunità di destino, uniti nei valori repubblicani", aggiunge Calenda in un altro tweet. (Rin)