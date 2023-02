Sport: Bonessio (Ev Roma), confronto continuo con cittadini su realizzazione stadio Pietralata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prevedere un eccesso di parcheggi rischia infatti di sortire l'effetto opposto diventando polo attrattivo del traffico veicolare privato - sottolinea Bonessio -. Allo stesso tempo bisogna garantire una viabilità ad accesso esclusivo per l'ospedale Pertini. Inoltre, considerata l'attuale capacità di trasporto della linea B della Metro che ha una frequenza troppo bassa a causa dello sfioccamento della metà dei treni verso Montesacro, occorrerà prevedere bus navetta i cui costi potrebbero essere a carico della As Roma. Così come andrà verificato il possibile incremento e valorizzazione dell'offerta dei treni regionali per rispondere all'esigenza di mobilità dei tifosi che arriveranno da fuori città". (segue) (Com)