Tunisia: si allarga la cerchia dei politici arrestati su ordine del presidente Saied

- Le forze di sicurezza della Tunisia hanno arrestato nella notte l’ex segretario generale del partito della Corrente democratica, Ghazi Chaouachi, e l’avvocato membro del Fronte di salvezza nazionale, Ridha Belhaj, nel quadro di una campagna di arresti, in corso da giorni, avviata dal presidente della Repubblica Kais Saied. In un post sulla propria pagina Facebook, il figlio di Chaouachi, Elyes, ha affermato che una ventina di agenti di polizia si sono recati dopo la mezzanotte presso l’abitazione del padre e l’hanno perquisita prima di arrestare il politico tunisino. Stando a quanto riferito dall’emittente radiofonica “Mosaique Fm”, Belhaj e Chaouachi erano stati convocati, ieri, davanti al giudice istruttore per rispondere ad accuse quali complotto contro la sicurezza dello Stato, atti legati alla legge antiterrorismo e per aver agito contro il presidente della Repubblica. Intanto ieri, nel corso di un briefing con la stampa, il portavoce del segretario generale delle Nazioni Unite, Stephane Dujarric, ha espresso preoccupazione per quanto “si vede in Tunisia”, con riferimento alle “detenzioni arbitrarie e alla restrizione dello spazio per la società civile e i giornalisti”. “Incoraggeremo un dialogo costruttivo tra diversi attori della società tunisina per consentire al Paese di progredire”, ha affermato il portavoce. (segue) (Tut)