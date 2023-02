Francia: Macron annuncia proroga aiuti statali a pescatori per aumento prezzi carburante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato la proroga, fino a ottobre, degli aiuti finanziari concessi ai pescatori per far fronte all'aumento dei prezzi del carburante. Le misure del governo francese sarebbero terminate a metà maggio, in base alle decisioni precedenti. Il sostegno statale rimane di 20 centesimi di euro (tasse escluse) per litro di gasolio fino alla fine di ottobre, come riferisce l'emittente "France info". (Frp)