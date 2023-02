Cospito: Ziello (Lega), bomba tribunale Pisa fatto gravissimo, non si scenda a patti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato pisano della Lega Edoardo Ziello commenta i fatti di Pisa dove un ordigno è stato ritrovato davanti al tribunale. "'Non sappiamo se la deflagrazione sia avvenuta, ma ci teniamo a sottolineare che abbiamo dimostrato che è possibile avvicinarsi ai palazzi del potere e colpire'. La rivendicazione dell'azione contro il tribunale di Pisa in appoggio ad Alfredo Cospito, affidata al web, pare arrivi dalla sigla 'Gruppo di solidarietà rivoluzionaria - Consegne domiciliò'". "Un fatto di una gravità enorme - spiega - non solo perché se la bomba fosse esplosa avrebbe potuto avere conseguenze pesantissime - per oltre 24 ore l'ordigno inesploso, ma ancora carico di liquido infiammabile e potenzialmente pericoloso, è rimasto lì dove era stato collocato - ma perché rappresenta un attacco alle Istituzioni che colpisce il cuore della democrazia. Agli operatori del tribunale - magistrati, personale amministrativo, avvocati – va tutta la mia solidarietà. Ci troviamo di fronte, purtroppo, all'ennesimo gesto che conferma che con i violenti non si debba scendere a patti. È necessario, quindi, che vengano identificati al più presto gli autori di questo gesto indegno e che vengano garantiti alle patrie galere. Ringrazio la Digos che sta conducendo l'indagine e il cittadino che ha scoperto la bomba e dato l'allarme", conclude.(Rin)